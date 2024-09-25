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Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Komşuya Silah Çekti, Tutuklandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyerek komşularını rahatsız eden ve polislere silah doğrultarak direnç gösteren bir kişi tutuklandı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'nda yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polis ekiplerine de silahla mukavemette bulunan İsmet K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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