Yüksek sesle müzik dinleyen 25 araç sürücüsüne 44 bin lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 25 araç sürücüsüne 44 bin 518 lira idari ceza uygulandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 25 araç sürücüsüne 44 bin 518 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde; yüksek sesle müzik dinleyen 25 araç sürücüsüne 44 bin 518 lira idari ceza kesildi; modifiye 1 araç da trafikten menedildi.