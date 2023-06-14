Yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne para cezası

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 18 araç sürücüsüne 17 bin 68 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde; yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne 17 bin 68 lira idari ceza kesildi; modifiyeli bir araç da trafikten menedildi.