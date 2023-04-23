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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Milletvekili Güncel Haberler

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