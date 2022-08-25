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Yüksek Seçim Kurulu 53 Personel Alacağını Duyurdu

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Yüksek Seçim Kurulu 53 Personel Alacağını Duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatına 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı'nın internet siteleri üzerinden yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatına 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı'nın internet siteleri üzerinden yapılacak.

YSK'nın bugün Resmi Gazete'de yayınlanan personel alım ilanına göre; kurumun merkez ve taşra teşkilatına alınacak 5 hizmetli ve 48 zabıt katibi için başvurular, 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı'nın internet siteleri üzerinden alınacak. Adaylar, her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Adayların, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( Kpss ) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış ve en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan adaylardan KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday, sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananlar, YSK'nın "https://www.ysk.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Eylül KPSS Güncel Haberler

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