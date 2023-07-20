Kırıkkale'de, birçok gıda ürünün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın hasadı başladı. Rekoltenin ise geçen yıla oranla yüksek olması bekleniyor.

Yüksek rekolte bekleniyor, stratejik ürün buğdayda hasat başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, birçok gıda ürünün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın hasadı başladı. Rekoltenin ise geçen yıla oranla yüksek olması bekleniyor.

Türkiye'nin gıda sektöründe birçok ürünün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın hasadı başladı. Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aşağımahmutlar Mahallesi'nde hasat töreni düzenlendi. Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler tarlalarda çalışmaya başladı. Buğday üretiminin 360 bin ton, arpa üretiminin ise 160 bin ton olması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan alım fiyatları ise, Kırıkkale'de 2023 yılı üretim sezonunda hububat hasılasının tahmini 4,1 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Hasat törenine katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kullandığı biçerdöver ile hasat yaptı. Tekbıyıkoğlu, tarım arazileri hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın 5 Nisan'da çıkardığı kanun sayesinde kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden ekileceğini ve değer göreceğini söyledi.

Tarım Bakanlığı 5 Nisan'da çok önemli bir kanun çıkardı. Türkiye tarımının en büyük problemi nedir? diye sorulduğu zaman herkes bir cevapta ittifak ediyordu. Bizdeki miras hukuku münasebetiyle topraklarımız bölünüyordu, bazıları da ekmeye kıymet görmüyordu, değer görmüyordu. Bu kanun sayesinde inşallah ekilmeyen arazilerimizin bir çoğu ekilmiş hale gelecek. Tarım potansiyeli kullanılır hale getirilecek. Ben bunu çok kıymetli görüyorum.

Valilik bünyesinde çiftçilere tohum desteklerinin de verildiğini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Valiliğimiz bünyesinde değerli çiftçilerimize çok önemli destekler veriyoruz. Özel idare bütçesinden çok önemli tohum destekleri verdik. Daha kaliteli tarım ve daha iyi ürünler elde edilsin diye. 4,1 milyar Türk lirası kadar ilimiz için çok önemli bir rakam. Bizim ilimizin gayrisafi milli hasılasına girecek. Sadece sizler değil, ilimizin iş dünyası da bundan istifade edecek" diye konuştu.