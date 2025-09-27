Haberler

Yüksek Mahkeme, Trump'ın 4 Milyar Dolarlık Dış Yardımı Askıya Alma Yetkisini Onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine karar verdi. Mahkeme, yönetimin bu konuda yeterli kanıt sunduğunu belirtti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Kongre'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü.

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği kaydedildi.

Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren "yeterli kanıt sunduğu" belirtildi.

Böylelikle, federal bir yargıcın ay sonuna kadar söz konusu fonun harcanması gerektiğine ilişkin hükmü de durdurulmuş oldu.

Trump yönetimi, son aylarda Kongre kararlarını tek taraflı olarak geçersiz kılma yetkisini kullandığını ve bu kapsamda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları harcamayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
