Yüksek Mahkeme, Meksika'nın Silah Üreticilerine Açtığı Davayı Reddetti

Yüksek Mahkeme, Meksika'nın Silah Üreticilerine Açtığı Davayı Reddetti
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ABD Yüksek Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını, silahların yasadışı satışlarına yardım etme iddialarının yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı yetkililerin ülkeye sokulan kaçak silahlar nedeniyle ABD'li silah üreticilerine açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddetti.

Mahkeme yargıçlarının oybirliği ile aldığı ret kararının gerekçesini Yargıç Elena Kagan yazdı.

Kagan, gerekçede, ABD'deki Silah Ticaretinin Korunması Yasası'na işaret ederek, "Meksika'nın şikayeti, davalı üreticilerin ve silah satıcılarının Meksika kaçakçılarına yasa dışı silah satışlarına yardım ve yataklık ettiğini makul bir şekilde iddia edemiyor." ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin "bu tür satışların bazılarının gerçekleştiğinden ve üreticilerin bunu bildiğinden şüphesi olmadığını" belirten Kagan, öte yandan ABD'deki yasaların davalı silah üreticilerine tanınan dokunulmazlıklarını koruduğunu kaydetti.

Meksika, ülkedeki silah şiddetinden ABD'li üreticileri sorumlu tutuyor

Meksika hükümeti, her yıl ABD yapımı yüz binlerce silahın güneydeki sınırdan kaçak sokularak ülkedeki uyuşturucu kartellerinin eline geçtiğini, bu silahların karteller arası veya Meksika hükümetine karşı kullanıldığını savunarak Ağustos 2021'de ABD'li silah üreticilerine karşı 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Smith & Wesson, Glock, Beretta, Barrett, Sturm ve Ruger gibi dev silah şirketlerine karşı Massachusetts eyaletindeki federal adliyede açılan davada, üreticilerin, silahları kaçakçılara sattığı ve ülkede şiddeti körüklediği ileri sürülmüştü.

Federal mahkeme, eylül 2022'de, silah üreticilerinin "Silahlarda Yasal Ticaretin Korunması Yasası" olarak bilinen 2005 tarihli bir yasa tarafından korunduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Meksika hükümeti de mahkemenin ret kararını üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımış, temyiz mahkemesi Meksika hükümeti lehine karar verince, silah şirketleri de Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Meksikalı yetkililer, ülkede çok katı silah kuralları bulunmasına ve silah satan sadece bir işyeri olmasına rağmen, her yıl ABD'de üretilen yaklaşık 350 bin ile 600 bin arasında silahın ülkeye kaçak olarak sokulduğunu, suç mahallerinden ele geçirilen silahların "neredeyse tamamının" ABD'den getirildiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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