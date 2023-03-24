Yüksek Magnezyum Tüketimi Beyin Sağlığına İyi Geliyor

KANBERRA, 24 Mart (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, magnezyum tüketimini artırmanın ileri yaşlardaki beyin sağlığına iyi geldiğini buldu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) Nörolojik Görüntüleme ve Beyin Laboratuvarı'nda görevli bir grup bilim insanı tarafından Cuma günü yayımlanan araştırmada, ıspanak ve kuruyemişler gibi magnezyum açısından zengin gıdaları yüksek miktarda tüketmenin, demans riskini azaltabileceği ortaya kondu.

Bilim insanları söz konusu çalışma için İngiltere'de bilişsel açıdan sağlıklı 40 ila 73 yaş aralığında 6.000'den fazla kişiyi 16 ay boyunca gözlem altında tuttu.

Araştırmacılar, 55 yaşında günde 550 miligram magnezyum tüketenlerin beyin yaşının, günlük normal miktar olarak kabul edilen 350 miligram magnezyum tüketenlerden bir yaş genç olduğu bulgusuna ulaştı.

Çalışmanın baş yazarı Khawlah Alateeq'e göre bulgular, 40'lı yaşlar veya daha erken yaşlardan itibaren yüksek magnezyumlu beslenmenin demansı önleyici etkilerini gösteriyor.

Alateeq basın açıklamasında, "Araştırmamız magnezyum tüketiminde yüzde 41'lik bir artışın, yaşa bağlı beyin küçülmesini azaltabileceğini, bunun da ileri yaşlarda daha iyi bilişsel fonksiyon sergilenmesini ve demans riskinin azaltılmasını ya da geciktirilmesini sağlayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Alateeq, "Bu araştırma, yüksek magnezyum içeren beslenmenin potansiyel faydalarına ve beyin sağlığına olumlu etkisine dikkat çekiyor" dedi.

Kadınların, özellikle de menopoz dönemindekilerin, yüksek magnezyum içeriğine sahip beslenmenin sinir sistemini koruyucu etkilerinden erkeklere göre daha fazla faydalandığı bulundu.

Çalışmanın eş yazarı Erin Walsh çalışmanın, beslenme yoluyla beyin sağlığını iyileştirmeyi ve demans riskini azaltmayı hedefleyen halk sağlığı kampanyalarının geliştirilmesine öncülük edebileceğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 55 milyondan fazla demans hastası bulunuyor ve Alzheimer hastalığı en yaygın görülen türü oluşturuyor.

Uzmanlar, vaka sayısının 2050'ye kadar neredeyse üçe katlanarak 150 milyona ulaşacağı konusunda uyarıyor.

Walsh, "Son 30 yıldır demansa dönük bir çare bulunmuş ya da başarılı bir ilaç tedavisi uygulanabilmiş değil. Bu durum, demansın önlenmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğine işaret ediyor" diye konuştu.