Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat'ta sabah etkili olan yağmurun ardından bazı turistlerin sahilde güneşlenip denize girdiği gözlendi.

- Yüksek kesimlerine kar yağarken Antalya'nın sahillerinde deniz keyfi

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat'ta sabah etkili olan yağmurun ardından bazı turistlerin sahilde güneşlenip denize girdiği gözlendi.

Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve batıdaki bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat'ta dün gece ve sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağışın ardından güneşin kendisini göstermesiyle birlikte Manavgat Titreyengöl mevkiindeki otellerde tatil yapmakta olan turistler sahile akın edip güneşlenirken, bazı turistlerin de denize girerek Aralık ayı ortasında deniz keyfi yaşadığı gözlendi.