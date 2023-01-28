Yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Güncel Haberler Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezi ve ilçelerde akşam başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler, riskli noktalarda güvenlik tedbiri aldı. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

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