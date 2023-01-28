Yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezi ve ilçelerde akşam başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ekipler, riskli noktalarda güvenlik tedbiri aldı.
Kaynak: AA / Güncel