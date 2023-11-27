Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

DÜZCE - Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı.

Düzce'de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi. Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 7'lere kadar düştüğünü belirterek, "Sinekli Yaylasından güzel bir görüntü. Yayla evlerimiz karla kaplandı. Hava çok güzel keyifli oluyor. Kar havası almak isteyenlere, dolaşmak isteyenlere, kamp atmak isteyenlere on numara kış kampı ortamı var burada. Düzce tarafından Samandere Şelalesi üzerinden gelinebilir. Abant tarafından da buraya gelinebilir. Kamp için çok uygun bir yer" ifadelerini kullandı.