Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bir çok bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Pürenli yaylası da karla kaplandı.

Yüksek kesimler karla kaplandı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bir çok bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Pürenli yaylası da karla kaplandı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde devam edecek.