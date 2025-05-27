Yüksek Kazançlı Yatırım Vadiyle Dolandırıcılık: Tutuklu Sayısı 10'a Yükseldi
Yalova merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 10 kişi tutuklandı. Operasyonla birlikte dijital materyallere de el konuldu.
Yalova merkezli 7 ilde, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmayı genişletti.
Çalışmada şüpheliler S.T, O.T, M.T. ve Y.Ç. İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında daha önce 7 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.