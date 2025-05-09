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Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında
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Yalova merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 6 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YALOVA merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle bir kişinin 600 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 7 ayrı ilde birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit ettikleri 15 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin'de gerçekleştirdikleri operasyonda 15 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlarla sosyal medya ve sahte uygulamalar üzerinden iletişime geçtikleri, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadi vererek dolandırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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