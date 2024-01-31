Yüksek Kar Vaadiyle Mağdurlardan Para Toplayan Şüphelilere Operasyon

İSTANBUL'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin (63) aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada aralarında eski Rallici Burak Sohtorik'inde bulunduğu 7 kişiden 11 milyon lira para topladıkları öğrenildi. Müjgan D., oğlu, kızı ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA ESKİ RALLİ PİLOTUNUN DA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayet üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Mağdurlar, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıklarını söyledi. Mağdurların arasında eski ralli pilotu Burak Sohtorik'inde bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adreslerini belirleyerek dün operasyon yaptı.

EMEKLİ BANKA MÜDÜRÜ KADIN AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.

MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.