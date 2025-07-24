Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Hasan Umut Türe Tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yüksek kar vaadiyle çok sayıda besiciden topladığı hayvanları satarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen Hasan Umut Türe, Didim ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 80 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen Türe, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli'de kasaplık ve celeplik yapan Hasan Umut Türe, iddiaya göre yüksek kar vaadiyle çok sayıda besiciden topladığı hayvanları sattıktan sonra, 20 gün önce ortadan kayboldu. Mağdur olarak 14 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Türe'nin yaklaşık 80 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurlar, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışarak Türe'nin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Konu ile ilgili çalışma yapan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türe'nin Didim ilçesinde olduğunu saptadı. Bir süre takibe alınan Türe, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türe, geniş güvenlik önlemleri altında Nazilli'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Nazilli E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.