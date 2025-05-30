Yüksek Kar Vaadiyle 1.5 Milyar Lira Dolandırıcılık: 11 Kişi Gözaltında

İSTANBUL ve Balıkesir'de yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi bir buçuk milyar lira dolandıran 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih ve Küçükçekmece'de aralarında Kapalı Çarşı esnafı, galerici ve kuyumcuların bulunduğu şüpheliler, 2021 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi bir buçuk milyar lira dolandırdı. Paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda çoğunluğu akraba olan 3'ü kadın 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PARA SAYMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları saydıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin elde ettikleri paraları saydığı anlar yer alıyor.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.