Yüksek Kaliteli Çin Görsel-İşitsel Yapımları Arap İzleyicilere Ulaşacak

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Görsel-işitsel sektöre odaklı Çin-Arap işbirliği haftası Pazartesi günü başlarken, yüksek kaliteli Çin görsel-işitsel yapımlarının Arap izleyicilere ulaşması bekleniyor.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'ne göre, "Maden Kasabası" ve "Küçük Bir Buluşma" gibi ün kazanmış Çin TV dizileri, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinde yer alan ulusal medya platformlarında yayınlanacak.

Etkinlikte ilk Çin-Arap kısa video yarışması için bir ödül töreni, iletim teknolojisi inovasyonu üzerine bir forum ile Çin ve Suudi Arabistan mutfağına odaklanan bir kültür toplantısının da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Le Yucheng, Çin-Arap işbirliğini vurgulayan görsel-işitsel eserler üretmek ve yayınlamak için Çin'in Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya ve insanların kültürel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla görsel-işitsel endüstride inovasyonu ve gelişmeyi desteklemeye istekli olduğunu söyledi.