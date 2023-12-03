Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 142 bin 142 engelli yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakanlık, engelli bireylerin erişimini kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Yüksek Hızlı Trenlerde 1 Milyon 142 Bin 142 Engelli Yolcu Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 142 bin 142 engelli yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 2021'de yürürlüğe giren Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması ve tüm yeni ulaşım girişimlerinin tamamen erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda çalışıldığı ifade edildi.

Her noktaya ulaşım sağlanmasının yanı sıra her bireye erişmek amacıyla "Erişilebilir Hizmet Ağı" oluşturma çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 40 havalimanının "Erişilebilirlik Belgesi" aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, söz konusu havalimanlarında erişilebilirlik standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile erişilebilir tuvaletler oluşturulduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini ve etkinliğini artıran İstanbul Havalimanı aynı zamanda 'Erişebilirlik Hizmetleri' ile de öne çıkıyor. İstanbul Havalimanı'nda bulunan çok özel misafir odasında istairport.com web sitesinden başvuru yaparak 'çok özel misafir kartı' alan demans, cerebral palsi, otizm ve down sendromlu yolcular, uçuş kapıları bölgesinde bulunan 'çok özel misafir' odalarında sakin bir zaman geçirebiliyor ve İGA Buggy araçlarından bir refakatçileriyle beraber ücretsiz faydalanabiliyorlar."

Turuncu Masa hizmetinden 52 bin 50 engelli yolcu faydalandı

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki devlet ve il yollarının da engelli bireylerin faydalanabileceği şekilde tasarlandığı belirtilen açıklamada, YHT ve ana hat trenlerinde 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 142 bin 142 engelli yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, işlettiği yüksek hızlı, ana hat ve konvansiyonel trenlere bilet satışının yapıldığı bilet satış sistemini yenileyerek, engelli vatandaşların seyahatlerinin her aşamasında destekleyici uygulamaları hayata geçirdi. TCDD tarafından demir yolu taşımacılığında yatırımlar devam ederken, YHT ve diğer ana hat trenlerinde toplam 275 tekerlekli sandalye alanı oluşturuldu. Ana hat ve bölgesel trenler için 43 seyyar rampa yaptırılarak kullanılmaya başlandı. YHT'ler için 20 rampa alımı ve dağıtımı yapıldı. Temin çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi ve yeni imal edilecek araçlar engelli yolcuların erişimine uygun olarak projelendirildi."

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" uygulamasının hayata geçirildiği anımsatılan açıklamada, bu hizmetten ekim sonu itibarıyla 52 bin 50 yolcunun yararlandığına dikkat çekildi.

Engelli bireylerin erişimini engelleyenlere 306 bin 457 cezai işlem uygulandı

Engelli vatandaşların şehir içi ve şehirler arası ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Engelli vatandaşlar, ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Şehirlerarası otobüslerden yüzde 30 indirimli yararlanabiliyor. Yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yolcular, promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde yüzde 20 indirim ve tüm dış hat biletlerde yüzde 25 indirim uygulanıyor. e-Devlet'te 'Engel Yok Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi bünyesinde işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanları ile görüntülü olarak destek sağlanabiliyor. e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilmeleri için e-Devlet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi hayata geçirildi."

Açıklamada, engelli bireylerin erişimini engelleyenlere yönelik denetimlerin arttığı, 2022 Nisan - 2023 Ekim dönemindeki 1 milyon 253 bin 295 denetimde 306 bin 457 cezai işlem uygulandığı kaydedildi.