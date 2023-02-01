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Yüksek gerilim hattına tırmanırken akıma kapılıp 10 metreden düşerek öldü

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Yüksek gerilim hattına tırmanırken akıma kapılıp 10 metreden düşerek öldü

BİLECİK'in Boyüzük ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine tırmanırken, elektrik akımına kapılarak 10 metre yükseklikten düşen Sami Uslu (29) hayatını kaybetti.

BİLECİK'in Boyüzük ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine tırmanırken, elektrik akımına kapılarak 10 metre yükseklikten düşen Sami Uslu (29) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bursa- Eskişehir Karayolu, Bozüyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sami Uslu, bilinmeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan Uslu, akıma kapılarak düştü. Olayı görenler Sami Uslu'nun yardımına koşarken, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olduğu görülen Uslu, bir vatandaşın kullandığı 16 J 9642 plakalı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sami Uslu'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Sami Uslu Bozüyük Güncel Haberler

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