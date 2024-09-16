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Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü Halil Yaşar Erkol (52) hayatını kaybetti. Olay, yük boşaltma esnasında meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl götürdüğü Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltırken damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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