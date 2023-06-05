Yüksek gelirli iş vaadiyle kandırılan kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 17 zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 3 ilde, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların ev ve apartlarında yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 mağdur kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen kazançların kayıt edildiği not defteri ele geçirilmiş, operasyon kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 22 kadın kurtarılmıştı.