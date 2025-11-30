Haberler

Yüksek Faizle Borç Veren Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da, yüksek faizle borç verip iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, ekonomik sıkıntı yaşayan iş insanlarını tehdit ederek borçlandıran ve baskı altına alan bir yapıyı deşifre etti.

BATMAN'da yüksek faizle borç veren ve borçlar ödenmeyince mağdurların iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı. İş yerlerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı iş insanlarını ekonomik sıkıntılarından yararlanarak yüksek faizle borçlandıran ve tehdit yoluyla baskı altına alan suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin bir iş insanına tefecilik yaparak borç para verdikleri, çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen iş insanına gözdağı vermek için şüpheli M.S.D.'nin azmettirmesiyle motosikletli D.D. tarafından iş yerinin kurşunlandığı tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çek, senet ve tefecilik faaliyetlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece kontrolle serbest bırakıldı. M.S.D. ve D.D. tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.