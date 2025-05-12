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Yüksek Egzoz Sesi Tartışması Kanlı Bitebilir

Yüksek Egzoz Sesi Tartışması Kanlı Bitebilir
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Sakarya'da yüksek egzoz sesi nedeniyle yaşanan tartışmada emekli polis H.K. ile motosiklet sürücüsü M.S. arasında gergin anlar yaşandı. M.S., H.K.'nin evine balyozla zarar verince H.K. silahını çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'da yüksek ekzoz sesi tartışmasında emekli polis memuru H.K.'nin (50) evinin kapısına balyozla zarar veren motosiklet sürücüsü M.S. (17) gözaltına alındı. Tartışma sırasında silahını çeken H.K.'yi mahallenin sakinleştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde arkadaşını motosiklet ile ziyarete giden M.S. ile mahallede oturan emekli polis H.K. arasında yüksek egzoz sesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan M.S., daha sonra balyoz ile mahalleye gelip H.K.'nin evinin kapısına zarar verdi. Bunun üzerine emekli polis H.K. ruhsatlı tabancasını alıp dışarı çıktı. Tartışan tarafları mahalleli sakinleştirirken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Motosiklet sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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