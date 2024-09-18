Yüksek Cep Telefonu Faturalarına TBMM'de Tepki

(ANKARA) - Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, yakın dönemde cep telefonlarında fatura taahhüt süreleri sona eren yurttaşların karşılaştığı yüksek zamları TBMM gündemine taşıdı. Çelenk, "İletişimin yaşamsal hale geldiği bu dönemde, yüksek enflasyon nedeniyle zorlanan yurttaşların iletişim hakkı gasp ediliyor" dedi.

Cep telefonu operatörlerinin faturalara yaptığı yüksek zamlara tepki gösteren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Bakanlığı zamlara karşı önlem almaya çağıran Çelenk, "Cep telefonu operatörlerinin faturalara, Ağustos 2022 ile Ağustos 2024 arasındaki yüzde 141,5 oranındaki iki yıllık enflasyon oranını aşacak şekilde fahiş oranda zam yapmasının ardından Bakanlığınız bu konuda hangi adımları atacaktır? Bakanlığınızın son 10 yılda cep telefonu operatörlerinin yurttaşların faturalarına yansıttıkları zam oranları hakkında herhangi bir verisi veya raporu mevcut mudur?" diye sordu.

"Bu zam oranları neye göre belirlendi?"

Fatura taahhüt süresi dolan yurttaşlar, paket yenilemek istediklerinde yüzde 200 ila yüzde 300 oranında zamlarla karşılaştı. Sosyal medyada faturalarını paylaşan bazı yurttaşların faturaları 162 TL'den 640 TL'ye, 235 TL'den ise 814 TL'ye çıktı. Telefon operatörlerine tepki gösteren Çelenk, "Bu yüksek oranlar neye göre belirlenmiştir?" dedi.

Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal'ın, "4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak, Türkiye'de internet tarifeleri 'sudan ucuz' demek yanlış olmaz" sözlerini eleştiren Çelenk, "Ünal'ın zamlar hakkında yaptığı bu açıklama, yurttaşların tepkisini ciddiye almayan ve sorunları göz ardı eden bir yaklaşım içermektedir. İletişim, temel bir ihtiyaç olduğundan, herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalıdır" dedi.

"Şirketlerin karlarında ne gibi değişimler yaşanıyor?"

Şirketlerin kar oranlarında yaşanan değişimleri de gündeme getiren Çelenk, "Operatörlerin yıllık finansal raporlarına göre, faturalardaki artışların kar marjlarına etkisi üzerine Bakanlığınızda veri bulunmakta mıdır? Buradaki verilere göre şirketlerin kar marjlarında ne gibi değişiklikler olmuştur" ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında ne gibi farklar var?"

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, Türkiye'deki internet kalitesi ve cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle sıkça karşılaştırılmaya başlandı. Türkiye'nin internet hızları, bağlantı istikrarı ve maliyetleri, kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakanlığın bu konuda ne gibi verileri olduğunu soran Çelenk, Türkiye'deki internet kalitesi ve fiyatları ile cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında ne gibi sonuçların olduğunu sordu. Çelenk, "Türkiye'deki internet kalitesi ve fiyatları ile cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo çizmektedir? Bakanlığınız bu konuda verilerine göre, şirketlerin kar oranlarında ne gibi değişiklikler olmuştur" diye sordu.