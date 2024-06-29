Yüksek bölgelere doğru göç eden milu geyikleri
Çin'in en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting Gölü çevresinde yaşayan Milu geyikleri, sel mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek bölgelere doğru göç etmeye başladı.
ÇEKİM TARİHİ: Önceki görüntüler
Yüksek bölgelere doğru yüzen milu geyiklerinin çeşitli görüntüleri
Çin'in en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting Gölü çevresinde yaşayan Milu geyikleri, sel mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek bölgelere doğru göç etmeye başladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor. (XHTV)