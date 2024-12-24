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Yük Treni Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Yük Treni Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, makinist R.D'nin kullandığı yük treni, Kızılpınar Mahallesi'nde, hemzemin geçitte B.U'nun kullandığı 34 HCL 646 plakalı servis minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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