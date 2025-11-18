Yük Treni, Bariyeri Kapalı Geçitte Otomobile Çarptı

DİYARBAKIR'da yük treni, bariyeri kapalı hemzemin geçitte otomobile çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Batman-Kırıkkale hattındaki yük treni, bariyeri kapalı hemzemin geçide kontrolsüz giren sürücüsünün kullandığı 34 BZ 1408 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü aracını bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hemzemin geçit ve hat üzerinde yaptığı kontrolde, olumsuzluk tespit edilmedi. İncelemenin ardından tren seferine devam ederken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.