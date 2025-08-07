Yük Gemisi Kaptanı Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açılan tekneleri parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla gözaltına alınan yük gemisi kaptanı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEME SEVK EDİLDİ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
