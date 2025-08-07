Yük Gemisi Kaptanı Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açılan ve parçalanmış halde bulunan tekne ile ilgili 'Taksirle ölüme neden olma' suçuyla gözaltına alınan gemi kaptanı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel