Yük Gemisi Kaptanı Gözaltına Alındı
Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmaları sürerken, kaza ile ilgili yük gemisi kaptanı C.T. 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla gözaltına alındı.
YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.'nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel