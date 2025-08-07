Yük Gemisi Kaptanı Gözaltına Alındı

Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmaları sürerken, kaza ile ilgili yük gemisi kaptanı C.T. 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.'nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

