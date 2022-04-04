Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
 - Güncelleme:

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Ekibin çalışması devam ediyor.

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title