Yük Gemisi ABD Kıyılarında Karaya Oturdu

Ever Forward adlı yük gemisi, Amerika'nın Chesapeake Koyu'nda karaya oturdu. Ever Forward gemisinin şu an deniz trafiğini etkilemediği belirtiliyor. Amerikalı Sahil Güvenlik ekipleri, mürettebatı ve bölgedeki deniz yaşamını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Gemiyi işleten Evergreen Marine şirketine ait Ever Given adlı bir başka gemi de geçen yıl Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuş ve kanal geçişlerini etkilemişti

