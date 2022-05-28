YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI' - Haberler

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YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.

BAYRAMPAŞA Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.

Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde saat 11.00 sıralarında salatalık yüklenen kamyonetin, Bayrampaşa Hali içinde yokuş yukarı çıkarken kasadaki ağırlık nedeniyle ön tekerleri havaya kalktı. Yaklaşık yarım saat sürücüsüyle birlikte havada kalan kamyonet, hal çalışanlarının fazla yükü başka kamyonete yüklemesiyle yere indi. O anlar cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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