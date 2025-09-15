Haberler

Yucatan'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 15 Ölü

Güncelleme:
Meksika'nın Yucatan eyaletinde bir minibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan eyaletinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınına göre, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunun 127. kilometresinde önce öndeki araca, daha sonra karşı şeride geçerek tırla çarpıştı.

Kazada 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları çıkarmak için uzun süre mücadele verdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
