YTÜ ve İSO'dan çok katmanlı üniversite-sanayi iş birliği protokolü/fotoğraf eklendi

TÜRKİYE'nin sanayi gücünü bilimsel bilgiyle buluşturarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir adım İstanbul'da atıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak kapsamlı bir protokol imzalandı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın öncülüğünde yapılan imza töreninde, iki kurumun bilimsel üretim ile sanayi gücünü aynı zeminde buluşturma kararlılığının altı çizildi.

Üniversite ve sanayi arasındaki etkileşimi kalıcı hale getirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile İstanbul Sanayi Odası arasında, üniversite-sanayi iş birliği protokolü imzalandı. YTÜ'nün tarihi Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan Otağ-ı Hümayun'da dazenlenen imza törenine, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Gemici gibi iki kurumun üst düzey yöneticileri katılım sağladı. Protokol, Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlık altında somut hedefler belirliyor.

'KLASİK MODELLERİN DIŞINDA ÇOK KATMANLI BİR YAPI KURUYORUZ'

Protokol töreninde açılışında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "Ülkemizin köklü kuruluşlarından İSO ile imzaladığımız protokolle, geleneksel üniversite-sanayi iş birliklerinden farklı olarak çok katmanlı, performans odaklı ve öğrenci-akademisyen dostu bir yapı kurma sürecini başlattık. Temel amacımız; üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir iş birliği kurmak, ülkemizin Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda İSO Genç Araştırmacı Programı'nı hayata geçirecek, KOOP modelimizle öğrencilerimize sanayinin kapılarını sonuna kadar açacak ve akademisyenlerimizin güncel sorunlara yönelik inovatif çözümler geliştirmesine olanak tanıyacağız" dedi.

'GELECEĞİN SANAYİCİLERİNİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Protokol kapsamında YTÜ öğrencilerinin firmalarda uzun dönemli staj ve saha deneyimi kazanacağının altını çizen Prof. Dr. Debik, "Öğrencilerimiz yeni dönemde İSO Genç Araştırmacı Programı aracılığıyla tez ve proje uygulamaları yapabilecek. Akademisyenlerimiz ise firmaların ihtiyaçlarına yönelik ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinde yer alabilecek. Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlıkta yürüteceğimiz sistematik çalışmalarla, hem akademik bilginin ekonomik kalkınmaya katkısını artıracak hem de geleceğin sanayicilerini İSO ile birlikte yetiştireceğiz" ifadelerinde bulundu.

'İSO'NUN SANAYİ TECRÜBESİ İLE YTÜ'NÜN BİLİMSEL BİRİKİMİNİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Protokol imza töreninde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Sanayi kuruluşlarımız açısından üniversitelerle kurulan güçlü iş birlikleri, küresel rekabette sürdürülebilir avantaj sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca proje bazlı çalışmalarla değil; ortak vizyon, strateji ve anlayışla daha da ileriye taşıma sorumluluğunu taşıyoruz. İmzaladığımız protokol, sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini kolaylaştırırken, sanayimizin rekabet gücü yüksek, yenilikçi ürünler üretebilecek bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemektedir. Bu iş birliğiyle, sanayicilerimize çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız. Ayrıca, girişimcilik alanında yapacağımız iş birlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesini amaçlıyoruz. İSO'nun sanayi tecrübesi ile YTÜ'nün bilimsel birikimini bir araya getiren bu stratejik ortaklığın, ülkemizin sanayi ekosistemine büyük güç katacağına yürekten inanıyorum" dedi.

KLASİK MODELLERİN DIŞINDA YENİ NESİL İŞ BİRLİĞİ MODELİ

YTÜ ve İSO arasındaki iş birliği, alışılagelmiş üniversite-sanayi ortaklıklarının bir adım ötesine geçerek somut çıktılara odaklanan dinamik bir yapı vadediyor. Protokol; İSO Genç Araştırmacı Programı gibi yenilikçi programlarla ortak tez projelerinden girişimcilik programlarına, mentorluk faaliyetlerinden sektörel seminerlere, staj ve istihdam olanaklarına kadar ekosistemin tüm bileşenlerini kapsayarak çok yönlü bir etkileşime zemin hazırlıyor. Ayrıca, sanayide ve üniversitede yeşil yakalı yetkinliklerin artışını desteklemek üzere ortak çalıştay ve sertifika programları düzenlenmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

AR-GE VE İNOVASYONDA YENİ BİR UFUK

Protokolün ana hedeflerinden biri, sanayinin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini maksimize etmek. Bu kapsamda İSO üyesi firmalar, YTÜ'nün mühendislik ve bilim alanlarındaki derin akademik uzmanlığından ve yaygınlaştırılması hedeflenen ileri teknoloji laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinden doğrudan faydalanabilecek. Ortak projelerle, yüksek teknolojiye dayalı üretim teşvik edilecek ve Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki üretim oranının artırılmasına odaklanılacak.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI SANAYİYE ENTEGRE OLUYOR

İş birliği aynı zamanda sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı sorununa kökünden bir çözüm sunuyor. Üniversite bünyesinde, sektörün güncel ihtiyaçlarına göre tasarlanacak özel eğitim programları, sertifika programları ve ortak müfredat çalışmaları yapılacak. Öğrenciler, KOOP Programı gibi mekanizmalarla staj ve proje bazlı çalışma imkanlarıyla henüz mezun olmadan endüstriyel tecrübe kazanırken, sanayiciler de geleceğin yeteneklerini erkenden keşfetme ve bünyelerine katma fırsatı bulacak. Ayrıca, İSO üyesi firmaların temsilcileri, gönüllülük esasıyla üniversitede sektörel eğitim ve seminerler vererek tecrübelerini doğrudan öğrencilere aktarabilecek.

AKADEMİK BİLGİ RAFTAN İNİP ÜRETİME GEÇİYOR

Protokolle, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çatısı altında yürütülen yüzlerce akademik çalışmanın ve patentin sanayiye uygulanmasının önü de açılıyor. Protokol, bilimsel araştırmaların somut projelere ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlere dönüşmesini sağlayacak etkin mekanizmalar kuracak. Bu sayede hem üniversitenin ürettiği bilgi değere dönüşecek hem de sanayi, güncel bilimsel gelişmelerden anında haberdar olarak kendini sürekli yenileme imkanına kavuşacak. Bu stratejik ortaklık, İSO'nun Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştirme vizyonu ile YTÜ'nün topluma ve bilime hizmet misyonunu ortak bir paydada buluşturarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracak.