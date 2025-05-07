YTB, Yurtdışındaki Türk Mühendis Adaylarına Türkiye'de Staj Fırsatı Sağlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Stajları Programı kapsamında başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından Türk kökenli 110 mühendislik öğrencisinin Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten şirketlerinde staj yapacağını söyledi.

Eren, YTB'nin Türkiye Stajları programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özellikle kıta Avrupa'sında 5 milyon Türk milleti varlığının bulunduğunu belirterek, yüksek öğrenime gitme oranlarının özellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya'da Türkler arasında ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Eren, YTB olarak, özellikle yurt dışında mühendislikle ilgili bölümlerde okuyan Türk kökenli gençlere Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten şirketlerinde staj yapma imkanı getirdiklerini hatırlatarak, bu gençlerin Türkiye'nin geliştirmiş olduğu kapasiteyi ve geldiği noktayı görmelerini arzuladıklarını bildirdi.

"110 gencimize bu staj programını yaptıracağız"

Eren, 2023'te TUSAŞ ile başlattıkları bu staj programı kapsamında 100 gencin staj yaptığını, 2024'te TUSAŞ'ın yanına ROKETSAN ve HAVELSAN şirketlerinin de programa dahil olduğunu, bu sene STM'yi de dahil ettikleri programa 500 başvuru aldıklarını söyledi.

Staja kabul edilen öğrencilerin çoğunun lisans ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirten Eren, "Mühendisliğin farklı dallarında eğitim alıyorlar ve bu gençlerimiz Türkiye'de bir aylık bu şirketlerde stajlarını yapacaklar. Bu sene de inşallah 110 gencimize temmuz ile eylül ayları arasında bu staj programını yaptıracağız." diye konuştu.

Eren, staj programı ile yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağlarının ciddi şekilde kuvvetlenmesini arzuladıklarını ve bu stajyerlerden bazılarının stajlarını yaptıktan sonra ilgili şirketlerde çalışmaya başladıklarını anlattı.

Staj programına destek veren şirketlere teşekkür eden Eren, farklı şirketleri yurt dışında yaşayan gençlerle buluşturduklarını bu ay içerisinde İngiltere'de bir buluşma düzenleyeceklerini duyurdu.

Eren, yurt dışında iyi eğitim almış ve Türkiye'yi çok seven, ana vatanına bağlı yaşadıkları ülkeye de katkı sağlayan yetişmiş bir gençliğin olduğuna işaret ederek, "2025 Türkiye Stajlarımıza Avrupa'da yaşayan mühendis gençlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Staj programına gelenlere Türkiye'de kültürel etkinlik ve geziler yaptıklarını aktaran Eren, Avrupa'da yetişmiş bu genç Avrupalı Türklerin zaman zaman tersine beyin göçüyle beraber Türkiye'ye de katkı sağlayacaklarını kaydetti.

"Amaç, genç bir mühendis ağı oluşturmak"

Eren, staja katılan bazı öğrencilerin şirketler tarafından istihdam edildiklerinin altını çizerek, şunları paylaştı:

"Türkiye Stajları Programı'nda YTB'nin ana amaçlarından biri Avrupa'da ve dünyanın tamamında genç bir mühendis ağı oluşturmak. Bu çok önemli. Bugüne kadar dediğim gibi sadece bu sene 500 başvuru aldık, geçtiğimiz yıllarda bu kadar başvuru aldık. Bugüne kadar 1500-2000'e yakın dünyanın farklı yerlerinde eğitim alan genç Türk mühendislerin bu staj programından haberdar olmasına vesile olduk.

Bu mühendislik ağı çok önemli bizim için. Yurt dışındaki gençlerimizin Türkiye'ye aidiyeti artarken bir yandan da Türkiye'ye katkı sağlamalarını çok önemsiyoruz. Biz, Türkiye olarak kendi diasporamızla da ilişkimizi onlara katkı sağlarken onlardan da azami surette katkı almak düşüncesiyle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Stajları çok iyi bir staj programıdır. Avrupa'daki tüm Türk genç mühendislerimizi üniversite okuyan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerini bu staj programına davet ediyorum."