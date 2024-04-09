YTB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Ramazan Programlarında Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), soydaş ve akraba topluluklar, yurt dışı vatandaşlar ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler ile ramazan programlarında bir araya geldi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, YTB, ramazan ayının manevi iklimini, dünyanın pek çok yerindeki soydaş ve akraba topluluklar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve uluslararası öğrenciler ile birlikte yaşadı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, ramazanda yaptığı programlarda vatandaşlara ve tüm İslam alemine huzur, birlik ve beraberlik mesajları vererek, ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da duaların Gazze'deki zulmün sona ermesi ve tüm mazlumların felaha ermesi için olacağını aktardı.

YTB'nin ramazan boyunca yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenciler ve dünyanın farklı yerlerindeki Türkiye Bursları mezunları için çok geniş yelpazede çeşitli programlar yaptığını belirten Eren, birçok programa da katkı sunmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

"Ana vatan Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki vatandaşlarımızın da gönül coğrafyamızın da yanında olmak, Türkiye'nin onları ramazanda da yalnız bırakmadığını göstermek ve ramazanın bereketini hep beraber paylaşmak istedik." açıklamasında bulunan Eren, Türk dünyası başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelen uluslararası öğrencilerle farklı illerde iftar programları ve etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Türkiye Bursları'ndan yararlanan öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini anlatan Eren, bursiyerlerin Türkiye ve ülkeleri arasındaki ilişkilerde çok önemli görevler üstleneceği değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Belçika'daki Türk vatandaşlarıyla birlikte olacaklarını belirterek, "Memleketlerinden uzakta olan vatandaşlarımızı bayramda da inşallah yalnız bırakmayacağız. Belçika'da hep beraber bayramlaşıp, bayramın sevincini sıladan gurbete taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

YTB, ramazanda birçok etkinlik düzenledi

YTB, ramazanda, yurt dışında yaşayan Türk gençlerine kamp ve gezi gibi faaliyetlere katılma fırsatı sunan "Evliya Çelebi Hareketlilik Programları"nı hayata geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde, YTB tarafından derlenen "Kıbrıs'ın Gönül Dili: Kıbrıs İlahileri", Ahmet Özhan ve ekibi tarafından icra edilen konserle dinleyiciyle buluştu.

YTB Başkanı Eren, "Gönül Köprüsü 2024 Projesi" kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Alayköy'de organize edilen iftar programında, Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi.

Filistinli uluslararası öğrenciler, aileleri, Filistin'den Türkiye'ye getirilen yaralılar, ailelerini kaybetmiş Filistinli öksüz ve yetimlere yönelik iftar ve ramazan programları da düzenlendi.

İngiltere, ABD ve İtalya'da yapılan iftar programlarına da katkı sunuldu.