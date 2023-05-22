YTB ve TUSAŞ işbirliğiyle düzenlenecek staj programı Almanya'da tanıtıldı

Almanya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) işbirliğiyle yurt dışında yaşayan gençlerin mühendislik ve teknoloji alanında tecrübe kazanmaları maksadıyla düzenlenecek staj programının tanıtımı yapıldı.

Almanya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) işbirliğiyle yurt dışında yaşayan gençlerin mühendislik ve teknoloji alanında tecrübe kazanmaları maksadıyla düzenlenecek staj programının tanıtımı yapıldı.

YTB'nin açıklamasına göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarında TUSAŞ bünyesinde 2 farklı tarihte düzenlenecek staj programı, Almanya'nın Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Duisburg, Braunschweig ve Berlin şehirlerinde yapılan etkinliklerle tanıtıldı.

Adaylara staj boyunca sağlanacak destekler ve TUSAŞ'ta çalışma fırsatları hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde mühendislik alanlarında öğrenim gören vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinliklerde YTB'nin yurt dışında yaşayan Türklere yönelik çalışmalarına ilişkin bilgiler verilirken, YTB tarafından düzenlenen kültür, sanat ve hareketlilik programları hakkında da tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

17 Temmuz -17 Ağustos ve 21 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde yapılacak staj programında katılımcıların konaklamaları TUSAŞ tarafından karşılanacak.

Bunun yanında YTB tarafından katılımcılara gidiş ve dönüş uçak biletleri için 150 avroya kadar destek verilecek.

TUSAŞ ayrıca ulaşım ve öğle yemeği gibi hizmetleri de katılımcılara sağlayacak.

Programa yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı, çifte vatandaş, Mavi Kart sahipleri ve Mavi Kart almaya hakkı olan 18 ile 35 yaş arasındaki mühendislik ve ilgili alanlarda eğitim alan veya yeni mezun adaylar başvurabilecek.

Başvurular 26 Mayıs 2023'e kadar "https://obys.ytb.gov.tr/" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar ayrıntılı bilgi için "skyglobal@tai.com.tr" adresine e-posta yoluyla müracaatta bulunabilecekler.