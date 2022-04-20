YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunduğu burslar için başvurular açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında yaşayan vatandaşların başarılı çalışmalarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak için farklı alanlarda sunduğu burs programları başvuruya açıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan burs programları, aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de büyük katkı sağlıyor.

YTB tarafından bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" hayata geçiriliyor.

Burs desteğinin sağlandığı programa, yurt dışında daimi oturum hakkına sahip olanlar, çifte vatandaş ve mavi kartlılar (Doğumla Türk vatandaşı olup da vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarına da verilen kart) başvurabilecek. Yüksek lisans eğitiminin ders dönemleri Türkiye'de belirlenen üniversitelerde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

Programa kabul edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.

Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu

YTB, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin lise eğitimindeki başarılarını "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu" programı ile ödüllendirerek onları teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Programa bulundukları ülkelerde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalaureat, Matura gibi) başarılı olarak tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerden lise diploması bulunanlar başvurabilecek.

Söz konusu burslardan 1 Ağustos'a kadar mezun olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yararlanabilecek. Program kapsamında her büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgesinde en başarılı öğrenci, bu tek seferlik burs imkanından faydalanabilecek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları

Fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan yurt dışındaki vatandaşlar da "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" kapsamında desteklenecek.

Burs programından ülkelerin not sisteminde en az yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yararlanabilecek. Program burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek adayların başvurusuna da açık.

Tez ve Araştırma Bursu

YTB, ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlar arasında doktora ve yüksek lisans yaparak başarılı çalışmalara imza atanları "Tez ve Araştırma Bursu" ile ödüllendiriyor.

Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan adaylar bu programdan yararlanabilecek. Adayların yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yaptıkları tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Burs programlarına başvurular 1 Ağustos 2022 tarihine kadar "basvuru.ytb.gov.tr" sayfasından alınacak. Programlar hakkında detaylı bilgilere ise "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" sayfasından ulaşılabilir.