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YTB Heyeti Suriye'nin Bayırbucak Türkmen Bölgesini Ziyaret Etti

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, Suriye'nin Türkmen bölgesi Bayırbucak'ı ziyaret ederek, yerel halkla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Türkmen gençler için yeni burs programı müjdesi verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen bölgesini ziyaret etti.

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaşan heyette, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve YTB Başkanı Abdullah Eren yer aldı.

Heyet, Türkmen yerleşimlerinden Turunç (Um Tuyur), Kastal Maaf ve Burç İslam köylerini ziyaret etti.

Türkmenler, heyeti, Türk bayrağı, Suriye Türkmenleri bayrağı ve Suriye bayraklarıyla büyük coşku ve sevinçle karşıladı.

Ziyaret kapsamında Türkmen köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen YTB heyeti, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, AA muhabirine, 2011'den sonra Türkiye'den Suriye'ye gelen ilk resmi heyet olduklarını belirtti.

Eren, "Türkmenlerle kucaklaştık, bir araya geldik. Onların sorunlarını ve taleplerini dinledik. Burada büyük bir coşku, mutluluk ve heyecan var." ifadelerini kullandı.

Eren, savaş nedeniyle Bayırbucak bölgesindeki nüfusun ciddi şekilde azaldığını vurgulayarak "İmar ve iskan sorunları, belediye hizmetleri ile temel altyapıya dair eksiklikleri tespit ettik. Su, kanalizasyon ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda ciddi problemler bulunuyor." dedi.

Eren ayrıca, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'nin yeniden inşa sürecinin Türkmenler için de umut verici olduğunu ifade etti.

Yeni burs programı müjdesi

Eren, YTB'nin 2012'den itibaren Türkiye'ye gelen Suriyeli Türkmenlere yönelik burs desteği sağladığını hatırlatarak "Bu yıldan itibaren Suriye'de liseyi bitiren gençlerin Türkiye'de üniversite eğitimi alarak ülkelerine dönmelerini teşvik edecek yeni bir burs programı başlatıyoruz." diye konuştu.

Lazkiye'deki üniversitelerde okuyan yaklaşık 800 Türkmen öğrencinin bulunduğunu kaydeden Eren, gençlerin yükseköğrenime ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bayırbucak bölgesine bağlı Kulcuk köyünden, üniversite 3. sınıf matematik öğrencisi Şevket Akça da Esed rejiminin Türkmen öğrencilere zorluklar yaşattığını anlatarak Türkiye'den eğitim desteği talep etti.

Akça, "Eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Türkiye'de okuyacak yeni öğrenciler için de burs sağlanmasını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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