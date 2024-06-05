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YTB Destekli Bilim Seyyahları Balkanlar Projesi Kosova'da Başladı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen Bilim Seyyahları Balkanlar projesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirildi. Projenin açılış programına Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Proje, Kosovalı gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı ve eğitimlerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Bilim Seyyahları Balkanlar" gezici eğitim projesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de öğrencilerle buluştu.

Alauddin Medresesi işbirliğinde düzenlenen "Bilim Seyyahları Balkanlar" projesinin açılış programı, Alauddin Medresesinin Priştine okulunda, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Müsteşarı Şeyda Çimeli Aydın, açılış töreninde, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda çok iyi seviyede seyrettiğini söyledi.

Şeyda Çimeli Aydın, "Bu proje ile hem Kosovalı gençlerin bilime olan ilgilerini artırmak hem onların eğitimine destek olmak hem de halihazırda ülkelerimiz arasında var olan köprülerden birini bu öğrencilerin bilime olan ilgisini ve sevgisini eklemek istiyoruz, onu amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Özkan Öztürk de gezici bir bilim festivali olarak 2015'te başladıkları projeyi, 12 ülke ve 20'den fazla şehirde düzenlediklerini vurguladı.

Projenin 4. kez Balkanlar'da düzenlediğine işaret eden Öztürk, "(Bilim Seyyahları) Türkiye'mizi temsil eden ve gönül bağımızın olduğu ülkeleri, coğrafyaları bilim zemininde buluşturan bir proje." dedi.

Alauddin Medresesi temsilcisi Jakup Çunaku ve Kosova İslam Birliği Diaspora Direktörü Ekrem Simnica da birer konuşma yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler standtları gezerek, öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaları inceledi.

Toplumun bilime ilgisini artırmayı hedefleyen, öğrencilerin pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladığı "Bilim Seyyahları Projesi", 2015'te Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'da hayata geçirildi, YTB'nin de destekleriyle 2017'den itibaren Balkanlar'da da düzenlenmeye başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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