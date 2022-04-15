YTB'den yurt dışında Türkçe öğreten kurumlara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin Türkçe öğrenme becerilerinin gelişmesine katkı sunmak ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarını desteklemek amacıyla ilan edilen Türkçe Saati Proje Destek Programı (TSP) başvuruları başladı.

YTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu program ile yurt dışındaki yeni kuşağa Türkçe ve Türk kültürünü öğreten sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar desteklenecek.

Öte yandan YTB, bu programla yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarını desteklerken aynı zamanda kuruluşların kurumsallaşmasına da katkı sağlıyor.

Türkçe Saati Proje Destek Programı'na başvurular üç modül çerçevesinde alınıyor.

Birinci modül, okul öncesi dönemdeki çocuklara Türkçe ve ülke dilinde çift dilli oyun gruplarının oluşturulmasını içerirken ikinci modül, okul dönemindeki çocuk ve gençlere yönelik Türkçe kurslarını oluşturuyor.

Üçüncü modülde ise Türkçe ve ülke dilinde hizmet veren çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının desteklenmesi yer alıyor.

Her üç modüle dair ayrıntılı başvuru rehberi "https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/turkce-saati-proje-destek-programi" adresinde bulunuyor.

Türkçe Saati Proje Destek Programı'na başvurular "https://proje.ytb.gov.tr/" sayfasından alınacak.

Söz konusu programa son başvuru tarihi ise 1 Haziran 2022 olarak belirlendi.