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YTB'den ABD ve Kanada'daki Türk gençlerine "Diaspora Savunuculuk Akademisi"

YTB'den ABD ve Kanada'daki Türk gençlerine 'Diaspora Savunuculuk Akademisi'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD ve Kanada'da yaşayan Türk gençlerine yönelik "Diaspora Savunuculuk Akademisi" düzenleyecek.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD ve Kanada'da yaşayan Türk gençlerine yönelik "Diaspora Savunuculuk Akademisi" düzenleyecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ve Kanada'daki Türk toplumunun haklarını bilinçli bir şekilde savunacak gençlerin yetişmesi amacıyla "Diaspora Savunuculuk Akademisi" programı gerçekleştirilecek.

ABD'nin başkenti Washington'da 24-29 Eylül 2022'de düzenlenecek programa katılacak Türk gençleri, savunuculuk ve lobicilik başta olmak üzere birçok konuda alanında uzman ve akademisyenlerden seminer alacak.

20-30 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği programda Beyaz Saray, ABD Kongresi, Dünya Bankası, IMF, ABD Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli ABD kurumlarına da ziyaretler gerçekleştirilecek.

Gençlerin aralarındaki bağın güçlendirilmesi, savunuculuk ve lobicilik konularındaki farkındalığı artırılmasını hedefleyen programa katılmak isteyen adayların 25 Ağustos'a kadar "obys.ytb.gov.tr" adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Adaylar programla alakalı detaylı bilgilere "https://www.ytb.gov.tr/savunuculukakademisi/" adresinden ulaşabilir.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

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