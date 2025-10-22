5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri" töreni ile farklı alanlardan yarışmaya katılan öğrenciler hediye almaya hak kazandı.

YTB'de yapılan törene YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, yabancı misyon temsilcileri, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Turus, Türkiye Bursları Programı'nın 2012'de YTB'ye tevdi edildiğini hatırlatarak, o günden bugüne bu burs programının yoğun çalışmalar ile bir sistematiğe bağlandığını söyledi.

"Dünyanın dört bir tarafından belki daha önce isimlerini bile zor söylediğimiz ülkelerden öğrencileri Türkiye'ye getirmişiz. Türkiye'de uluslararası sistematiğin en önemli üniversitelerine yerleştirmişiz. Onunla da kalmamışız. Demişiz ki bu öğrencilerimizin barınma konusunu da halledeceğiz. Ülkemizdeki Türk öğrencilere hangi nitelikte barınma verdiysek aynı nitelikte dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrencilerimize de o barınma sistematiğini oluşturmuşuz." ifadelerini kullanan Turus, bu vizyonun asli sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Turus, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin sahnede sergiledikleriyle burs programlarının amacına ulaştığını ortaya koyduklarını aktardı.

Kültüre, sanata, edebiyata önem verdiklerini, dünyanın dört bir tarafında yaşanan acıları, kederleri bir tarafa bırakıp herkesin mutlu olabileceği bir dünyanın altyapısını oluşturduklarını aktaran Turus, şunları kaydetti:

"Peki bunun oluşması için neye ihtiyaç var? Kültüre ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var, edebiyata ihtiyaç var. Acılar sessizdir. Bu acıların, bu sessizliğin yok olması için onlar bize bugünün en büyük teknolojileriyle bombalarını atsa da biz bu acıları dindirebilmek için edebiyatla, sanatla, kültürle, sporla karşılık vereceğiz. Çünkü bizim medeniyetimiz yapan bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz inşa eden bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman yıkmayan, bizim medeniyetimiz hiçbir zaman öldürmeyen medeniyet. Bizim medeniyetimiz sizler gibi uluslararası öğrencilerimizle birlikte 'Dünyayı nasıl daha adil hale getirebiliriz'in peşine düşen bir medeniyet. Uluslararası öğrencilere böyle bir altyapı sağladığımız için hakikaten gururluyum."

5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri

Ödül töreninde, edebiyat, kültür ve sanat, medya ve iletişim, proje ve "Birlikte Başardık Hikaye Yarışması" olmak üzere 5 ana kategori ve 12 alt kategori bulunuyor.

Alt kategoriler şiir, hikaye, ebru, hat, tezhip, enstrüman icra, belgesel, kısa film, fotoğraf, sosyal etki (gönüllülük), en iyi girişimcilik fikri ve Birlikte Başardık Hikaye Yarışması alanlarında toplam 883 başvuru alındı.

Uzman değerlendirme süreci neticesinde 22 ülkeden 36 başvuru ödül kazanmaya değer bulundu.

Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Fas, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'den gelen öğrenciler ödül kazanmaya hak kazandı.