YTB birçok projeyle Özbekistan'da nitelikli insan kaynağının yetişmesini destekledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) son birkaç yılda hayata geçirdiği eğitim, tecrübe paylaşımı ve materyal tedarikini kapsayan proje ve programlarla Özbekistan'da nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunuyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Özbekistan'daki proje ve programları hakkında bilgi verildi.

Özbekistan'da sağlık alanında yapılan programlar

YTB, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile 8-12 Nisan 2019'da "Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Özbekistan'da başta doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarına acil servis organizasyonu, acil serviste kritik hastaya yaklaşım, afet yönetimi hakkında eğitimler verildi.

YTB'nin Özbekistan Strateji Kalkınma Merkezi ile iş birliğiyle Eylül 2020'de gerçekleştirdiği "Türk Dünyası Kovid-19 ile Mücadele Çevrim İçi Eğitimi" projesi kapsamında da Özbek doktorlara Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin tecrübeleri aktarıldı.

Kurumun, Aralık 2020'de de TİKA, İslam Kalkınma Bankası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile iş birliğiyle yaptığı "Laparoskopik Cerrahi Kursu Çevrim içi Eğitim" programıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bini aşkın katılımcıya eğitim verilirken, 13-14 Şubat 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile "1. Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı" düzenlendi.

Edebiyat ve eğitim alanındaki faaliyetler

YTB, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile iş birliği içinde 14 Mart 2019'da modern Özbek romanının kurucusu olarak kabul edilen Abdullah Kadiri'nin (1894-1938) hayatı ve eserlerinin Türkiye'de tanınırlığının artırılması ve Türkiye-Özbekistan kültürel ilişkilerine olumlu katkı sağlanması amacıyla "125. Doğum Yıl Dönümünde Abdullah Kadiri ve Özbek Romanı" konulu panel düzenledi.

Türkiye'de lisansüstü eğitimi alan 40'ı aşkın Özbekistanlı öğrenciyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla da Konya'da 15-16 Mart 2019'da "İki Kardeş Devlet ( Türkiye ve Özbekistan) ve Onun Gelecekteki İlişkilerinde Benim Yerim" konulu programa YTB tarafından destek sağlandı.

Ayrıca YTB'nin 8-12 Mart 2021'de düzenlediği Türkçe-Özbekçe çeviri eğitimi programı kapsamında yeminli tercümanlarca Özbekistan'dan 20 katılımcıya, ardıl, simultane, diplomatik metin çevirisi ve hikaye çevirisi gibi konularda eğitim verildi.

YTB, Şarkşinaslık Enstitüsü, Özbekistan Milli Kütüphanesi, Silk Road (İpek Yolu) Uluslararası Turizm Üniversitesi ve Semerkant Yabancı Diller Yüksekokuluna da her biri 200 kitaptan oluşan Türk tarihi ve Türk kültürü içerikli setler gönderdi.

YTB tarafından 2021'de düzenlenen ve 3 ay süren Avrasya Gençlik Okulu projesi kapsamında ise çoğunluğunu Özbek öğrencilerin oluşturduğu başarılı 35 gencin İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tarihi ve kültürel yerler ile Türkiye'nin kamu kurumlarını ziyaret etmeleri sağlandı.

YTB desteğiyle, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021'de Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Türk dünyasından 37 akademisyen katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde 18 Aralık 2021'de YTB'nin desteğiyle Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Özbekistan Gençleri Forumu hayata geçirildi. 300 gencin katıldığı forumda bilgi yarışması ve paneller organize edilerek, başarılı gençler ödüllendirildi.

Genç Akademisyenler Birliğince Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kongre Merkezi ev sahipliğinde 24-26 Aralık 2021'de YTB desteğiyle Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi organize edildi. Programa Özbekistan'dan 7 akademisyen katıldı.

Türkiye Bursları kapsamında faaliyetler

Yüksek Öğretim Kurulu istatistiklerine göre 2020-2021 yıllarında Türkiye'de eğitim alan Özbekistanlı öğrenci sayısı toplamda 1547 oldu. Bu yıl da Özbekistan'dan 1653 aday Türkiye Burslarına başvuru yaptı. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarından mezun Özbekistan uyruklu öğrenci sayısı da 2 bine yaklaştı.

YTB, 10 Kasım 2019'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, farklı şehirlerden gelen 70 Türkiye mezununun katılımıyla Türkiye Mezunları buluşması düzenledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, programda Özbekistan'da yaşayan mezunlara hitap ederek, ilerleyen süreçte ülkede Türkiye Mezunları Derneği kurulması için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.