Haberler

YTB Başkanı Turus, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov'la görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Muradov ile görüştü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Muradov ile görüştü.

Turus ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Diaspora Komitesini ziyaret ederek Muradov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının küresel ölçekteki işbirliği üzerinde duruldu.

Turus burada yaptığı konuşmada, "Biz iki ayrı kurum değil, aynı davanın iki güçlü kalesiyiz. Fuad Muradov kardeşimle gerçekleştirdiğimiz istişarelerde, 'tek millet' şiarını dünyanın her yerinde 'tek ses' haline getirecek ortak eylem planları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muradov ise "YTB ile her zaman bir aradayız. Tüm çalışmalarımızda kardeşliğimizin sıcaklığı ve gücü ile bir arada hareket ediyoruz. Gence'ye mermiler düştüğü andan, 6 Şubat felaketine kadar ihtiyacın olduğu tüm anlarda omuz omuza durduk. Tüm bu ilişkilerde iki ülkenin liderlerinin iradeleri önemli bir dayanak noktasıdır. İnanıyorum ki işbirlikteliğimizin güçlenerek artması Azerbaycan için, Türkiye için ve tüm soydaşlarımız için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük faydalar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, Bakü'de Türkiye'nin diaspora politikasını anlattı

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Tunus, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdarecilik Akademisi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Urhan Alekberov, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Burada "Türkiye'nin Diaspora Politikaları" konusunda sunum yapan Turus, Türk devlet geleneğinin felsefi temellerine atıfta bulunarak, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Turus, dünyanın içinden geçtiği kaotik süreçlere değinerek Türk dünyasının bu dönemde safları sıklaştırması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda zafer elde ederek adaletin ancak güçle tesis edilebileceğini dünyaya gösterdiğini söyleyen Turus, "Şimdi bu askeri zaferi, diplomasi ve diaspora gücüyle tahkim etme zamanıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi, bizim yol haritamızdır. Bu belge bize, dünyanın neresinde olursak olalım ayrılık gayrılık gütmeden, kara propagandalara ve yalanlara karşı 'tek millet' olarak, omuz omuza mücadele etme emrini vermektedir." şeklinde konuştu.

"KATİP ATA ile devlet aklını birleştiriyoruz"

Turus, YTB'nin yürüttüğü stratejik projelere de değinerek, Türk dünyasında kamu görevlilerine yönelik KATİP ATA programının ve uzman değişimlerinin önemine dikkat çekti.

Kurumlar arası entegrasyonun önemini vurgulayan Turus, "Sadece bakanlar düzeyinde değil, uzmanlarımız düzeyinde de kenetleniyoruz. Düzenlediğimiz staj programlarıyla Ankara, Bakü'yü, Bakü ise Ankara'yı yerinde öğreniyor. Geleceğin devlet yöneticileri olan siz gençler, bu entegrasyonun mimarları olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Turus'un öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.