YTB Başkanı Eren yurt dışındaki Türklerin Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yoğun katılım gösterdiğini belirtti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin 73 ülkede, 167 oy kullanma noktasında Türk vatandaşlarının yoğun katılımıyla devam ettiğini belirterek "Hakikaten vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin 73 ülkede, 167 oy kullanma noktasında Türk vatandaşlarının yoğun katılımıyla devam ettiğini belirterek "Hakikaten vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. Ciddi bir iştirak var. Ben tüm vatandaşlarımızı hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasi şölenine çağırıyorum." dedi.

YTB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, Almanya'da oy kullanma merkezlerini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Abdullah Eren, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda yüzde 53,85 katılımla rekor kırdığına dikkati çekti.

Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin 73 ülkede, 167 oy kullanma noktasında Türk vatandaşlarının yoğun katılımıyla devam ettiğini dile getiren Eren, diasporalar arasında seçimlere katılım oranlarına bakıldığı zaman Türk diasporasının açık ara önde olduğunu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçimleri adeta demokrasi şölenine çevirdiğini ifade etti.

Almanya'nın, Türkiye'deki seçimlere en çok katılım gösteren ülkelerden olduğunu söyleyen Eren, şunları kaydetti:

"Birinci turda yüzde 53,85 ile bir rekor kırıldı. Şimdi ikinci tur heyecanı var. Yurt dışında oy kullanma beş gün boyunca sürecek. Almanya rekorların ülkesi. Almanya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın rekor şekilde sandıklara gittiği bir ülke. İlk turda yoğun bir katılım vardı. 17 oy kullanma merkezinde oy kullanma süreci devam ediyor. Hakikaten vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. Ciddi bir iştirak var. Ben tüm vatandaşlarımızı hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasi şölenine çağırıyorum."

YTB Başkanı Eren, dünyanın hiçbir ülkesinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bu denli oy kullanma hizmeti sunmadığını vurgulayarak "Dışişleri Bakanlığımıza, büyükelçiliklerimize, başkonsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunda demokrasi şölenine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilk kez oy kullanma hakkını 2012'de yapılan kanun değişikliğiyle elde ettiğini anımsatan Eren, o günden bu yana 6 seçimde Türk vatandaşlarının yurt dışı sandıklarında oy kullandığını dile getirdi.

Eren, yurt dışındaki seçmenlerin sandıklara gelmesini çok önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmak suretiyle kendi temsilcilerini seçebilmesi ve onlara yönelik hizmet ve politikaları belirleyebilmesi çok çok hayati. Altıncı seçimde yurt dışındaki vatandaşlarımız akın akın sandıklara geliyor. Çünkü onlara yönelik farklı siyasi partilerin de vaatleri oluyor. Bunları değerlendiriyor vatandaşımız. Bizim görevimiz sandıkları vatandaşımıza en uygun şekilde devlet olarak götürmek."