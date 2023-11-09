YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin gelişmelere "adalet ve vicdan odaklı" yaklaşımına dikkati çekti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan gelişmelere Türkiye'nin uluslararası hukuk bağlamında "adalet ve vicdan odaklı" yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek, eğitim ve kültür destekleriyle YTB'nin de bu doğrultuda katkılar sunduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan gelişmelere Türkiye'nin uluslararası hukuk bağlamında "adalet ve vicdan odaklı" yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek, eğitim ve kültür destekleriyle YTB'nin de bu doğrultuda katkılar sunduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Ankara'da "Kırım Tatar Tarih ve Kültürünün Korunması Projesi-Bilgi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, YTB Başkanı Eren, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, kamu kurum ve kuruluşları ile dış misyon temsilcileri ve Türkiye'de bulunan Kırım Tatar Türkleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası hukuk bağlamında "adalet ve vicdan odaklı" yaklaşımına dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Hem Kırım'ın işgali ve ilhakı sürecinde hem de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürecinde uluslararası hukuk bağlamında bu saldırıları Türkiye kınadı. Maalesef başka acılı ve üzüntülü süreçler de yaşıyoruz şu an. Umarım Gazze'deki bu işgal de bir an evvel sona erer. Orada da çok orantısız bir güç kullanımı olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir politika yaklaşımı olarak; ezilenin, haksızlığa uğrayanın yanında olarak duruşumuzu göstermeye gayret ediyoruz."

Eren, 2014'te Kırım'ın ilhakından, 2022'de başlayan savaşa kadar Kırım Ailesi Derneğine YTB olarak her zaman destek sağladıklarını belirterek, "Tıpkı Batı Trakya, Kıbrıs, Karabağ gibi Kırım Tatar Türklerinin verdiği mücadele de bizim için her fırsatta dile getirilmesi gereken bir mesele." dedi.

Savaşın sona ermesi ve Kırım'ın asli sahiplerine kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Eren, "İnşallah en kısa zamanda sizlerle hem Kiev'de hem de Kırım'da buna benzer programlar yaparız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar da Kırım halkının kimlik ve kültürünün korunmasının Ukrayna için önemli olduğunu vurgulayarak, tarihi ve kültürel olarak çok yakın milletler olduklarını, dil ve kültür yaşadıkça halkların da yaşayacağını söyledi.

Bodnar, savaşın, Kırım ve Ukrayna halklarını birlik olmaya teşvik ettiğine dikkati çekerek, "Kırım'ın işgali, Ukrayna'nın Kırım'ı daha güçlü savunmasını sağladı. Bu savaştan almamız gereken dersler var. Gelecekte birlik olmaya yönelik öğeleri daha da öne çıkarmalıyız." dedi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar da konuşmasında, tanıtımı yapılan projenin Kırım'ın ve Kırım halkının geleceği için çok önemli olduğuna işaret etti.

Çubar, "Nasıl 1944'ten sonra dedelerimiz, babalarımız vatan hasretiyle dolu olup bütün faaliyetleriyle Kırım'a, vatana faydalı olmak için çalıştılarsa şimdi biz de bu yol içerisindeyiz." diye konuştu.